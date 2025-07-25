В Volvo приняли решение об отзыве машин из России из-за одной проблемы

В Volvo приняли решение об отзыве машин из России из-за одной проблемы Volvo отзывает 280 машин из России из-за дефекта аккумулятора

Руководство официального дистрибьютора автомобилей Volvo в России «ВиСиАр» приняло решение об отзыве 280 машин моделей XC60 и XC90, проданных в период с 2020 по 2022 годы, сообщили представители Росстандарта на своем портале. В качестве причины указан возможный дефект аккумулятора, который может привести к возгоранию.

Отзыву подлежат 280 автомобилей Volvo XC60, XC90, реализованных в период с 2020 по 2022 годы с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: существует потенциальный недостаток в высоковольтной аккумуляторной батарее, — говорится в сообщении.

Ранее решение об отзыве 80 тысяч автомобилей из России заявили в официальном российском представительстве южнокорейского бренда Kia Motors. Речь идет о кроссоверах Sportage, которые были проданы на территории страны в период с 2010 по 2015 годы. В качестве причины указана необходимость замены мультипредохранителя блока HECU.

Кроме того, руководство автопроизводителя Kia, который приостановил в РФ деятельность, зарегистрировал в Роспатенте товарные знаки KIA EV7 и KIA EV9. Они предназначены для двух новых электромобилей компании.