Kia начала массово отзывать тысячи своих кроссоверов Kia отзывает около 80 тысяч кроссоверов Sportage из России

Официальный представитель южнокорейской компании Kia Motors на российском рынке «Киа Россия и СНГ» отзывает почти 80 тысяч своих кроссоверов Sportage, сообщили в Росстандарте. Уточняется, что речь идет об автомобилях, реализованных в период с 2010 по 2015 год. Такая мера обусловлена необходимостью замены мультипредохранителя блока HECU на данных автомобилях, передает ТАСС.

Отзыву подлежат 79,884 тысячи автомобилей Kia Sportage (Sle), реализованных в период с 2010 по 2015 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: необходимость замены мультипредохранителя блока HECU на автомобилях Sportage (SLe), произведенных на заводе Kia Slovakia, — снижение номинала для лучшей защиты цепи, — говорится в заявлении.

Ранее отечественный производитель грузовиков «КамАЗ» объявил, что с 1 августа компания вводит четырехдневную рабочую неделю для подразделений, у которых нет полной загрузки. Отмечается, что рынок грузовиков по итогам года сократился почти на 60%, продажи КамАЗа упали на 30%.