Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 18:30

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

ПВО России ПВО России Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press

ПВО России — это целый комплекс различных средств для защиты воздушного пространства страны. Основная его функция — не нападение, а отражение атак и оборона.

Сейчас ПВО России состоит из двух типов войск:

  • ПВО СВ — сухопутные войска. Во время боевых действий они защищают все, что находится на земле, от ударов с воздуха. Созданы для нейтрализации всего возможного оружия противника.
  • ПВО-ПРО — противовоздушная и противоракетная оборона. Основная задача этих войск ПВО России — защита воздушно-космического пространства над территорией страны, уничтожение баллистических ракет. На данный момент эти войска входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС).

Как выглядит ПВО России

Системы ПВО России Системы ПВО России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны направлены как на противодействие авиации, так и на перехват ракет. Для этого в арсенале войск ПВО имеется целый ряд современных технических средств:

  • Автоматизированные системы управления
  • Радиолокационные станции
  • Самолеты-истребители
  • Зенитно-ракетные комплексы
  • Средства радиоэлектронной борьбы.

Радиолокационные станции (РЛС) способны заметить ракету противника за 5000 км, а современные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) — уничтожить ее на всех стадиях полета. В свободном доступе есть фото ПВО России, где можно подробно рассмотреть каждую разновидность. Например, ЗРС С-500 «Прометей», который представители США и Китая признали самым эффективным средством ПВО в мире, способен перехватывать гиперзвуковые ракеты, космическое оружие и низколетящие объекты на высоте 5 метров.

Кроме того, средства ПВО различают по предельной удаленности попадания:

  1. Дальнего действия — более 100 км
  2. Средней дальности — до 100 км
  3. Малой дальности — до 30 км
  4. Ближнего действия — до 10 км.

Также они различаются и по высоте действия: от тех, что могут поражать объекты в стратосфере на высоте более 12 км, до предельно малых, работающих в радиусе 200 метров.

Техника ПВО России: виды и особенности

На сегодняшний день в арсенале нашей страны есть десятки эффективных средств, предназначенных для отражения воздушных ударов. Они постоянно дорабатываются и совершенствуются, чтобы действовать на опережение, оружие тоже модернизируется. Самыми передовыми и современными средствами ПВО России на сегодняшний день можно считать:

  • Зенитно-ракетная система «Антей-2500»

Как выглядит ПВО России Как выглядит ПВО России Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Не имеет аналогов на земле, так как умеет сбивать ракеты малой и средней дальности. Кроме того, засекает самолеты-невидимки типа «Стелс». Может единовременно выпускать от двух до четырех ракет.

  • Автономная ЗРС «Тор»

Может встать как на защиту войск и техники, так и любых зданий или сооружений. Способна обнаружить оружие высокой точности, авиабомбы с управлением и любые беспилотники. Самостоятельно мониторит заданную область и уничтожает объекты, не прошедшие распознавание «свой-чужой».

  • ЗРК «Оса» и его разновидности

Надежность этого комплекса проверена временем: он используется армией с 1960-х годов прошлого столетия. Экспортируется в СНГ и в два десятка других стран. Обороняет наземные объекты и войска от вражеской авиации и крылатых ракет на высотах до 4000 метров.

  • Зенитно-ракетный комплекс МД-ПС

ПС в аббревиатуре означает «повышенной скрытности». Комплекс с помощью инфракрасного излучения самостоятельно находит до 50 целей и выбирает самые потенциально опасные. Затем он выпускает самонаводящиеся ракеты, которые направляются в нужную точку, и продолжает искать новые подозрительные объекты.

авиация
баллистические ракеты
беспилотники
войска
вооружения
Вооруженные Силы
гиперзвуковые ракеты
ЗРК
ЗРК Тор
оборона
ПВО
ракеты
РЛС
СНГ
США
Евгения Золотарева
Е. Золотарева
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина пыталась пронести черепах в аэропорт в необычном месте
«Подыгрывает Путину»: сенатор объяснил новый ультиматум Трампа по Украине
Петербургский автозавод приостановил работу
Отец случайно проехался по автокреслу с младенцем
На концерте в Москве прозвучала флейта Николая II
Представитель Росавиации прибыл в Шереметьево
В Китае рассказали о жестком ответе Путина на провокации Германии
Назван возможный виновник взрыва в саратовской многоэтажке
Власти раскрыли размер компенсаций из-за ЧП в Астрахани
«Ты же не хочешь быть причиной скандала»: дядя годами насиловал племянницу
Россиянку осудили за попытку продать младенца
В Москве сносят памятник швейцарского скульптора. Фото демонтажа «глины»
В России «упала» популярная игровая платформа
Режиссер Джеймс Кэмерон обрадовал поклонников франшизы «Аватар»
Шаталина раскрыла причину ухода от сестер Авериных
«Имеет большое значение»: Слуцкий призвал запретить в России аборты
Академик РАН назвал необычный способ подхватить ботулизм
В Астрахани ввели режим ЧС муниципального уровня после обрушения дома
Дикие ливни и холодрыга до +10? Погода в Москве в начале августа: что ждать
Как организовать переезд в другой город без стресса
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.