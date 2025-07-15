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15 июля 2025 в 18:00

Ростовские полицейские получат деньги за отказ от взяток

В Ростовской области полицейским начали компенсировать суммы неполученных взяток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области запустили практику компенсации полицейским сумм, от которых они отказались, столкнувшись с попытками дать взятки, сообщил журналистам начальник ГУМВД России по региону Александр Речицкий. По его словам, которые приводит РИА Новости, эта мера поддерживает антикоррупционную принципиальность сотрудников.

Речицкий пояснил, что компенсация равна сумме, которую предлагал взяткодатель, и выплачивается на основании его приказа. При этом лица, пытавшиеся дать взятку, привлекаются к уголовной ответственности. По данным главы отделения, за последние два месяца правоохранители возбудили свыше 25 уголовных дел по статье 291 УК РФ («дача взятки»).

За первую половину 2025 года в Ростовской области выявили 767 коррупционных преступлений, преимущественно в экономической сфере. Сотрудники органов внутренних дел раскрыли 135 из 260 зафиксированных фактов попыток подкупа.

Ранее начальник полиции МО МВД «Невьянский» в Свердловской области попал в СИЗО. Суд обвинил его в получении крупной взятки.

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