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10 июля 2025 в 15:42

Начальник полиции свердловского города попал в СИЗО

Начальник полиции Невьянска в Свердловской области Филиппов попал в СИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник полиции МО МВД «Невьянский» в Свердловской области Михаил Филиппов отправлен под стражу, сообщает Ura.ru. Соответствующее решение принял Ленинский райсуд Екатеринбурга.

Полицейского обвиняют в получении крупной взятки (ч.5 ст. 290 УК РФ). Если защита не оспорит решение суда, Филиппов останется в СИЗО до 6 сентября.

Ранее Управление собственной безопасности ГУМВД по Ленобласти пресекло противоправную деятельность ряда сотрудников полиции Всеволожского района. По данным ведомства, они покровительствовали торговле сигаретами и спиртным сомнительного происхождения.

Проводятся обыски и задержания фигурантов дела по местам их проживания, а также в торговых точках, которым они покровительствовали. Кроме того, полиция проверят законность деятельности предпринимателей. Также устанавливается легальность пребывания и трудовой деятельности их работников в России.

До этого представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что бывший заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов, о задержании которого стало известно 7 июля, подозревается в получении взятки в размере нескольких десятков миллионов рублей. По ее словам, это произошло в 2012–2014 годах.

Свердловская область
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полиция
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