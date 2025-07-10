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10 июля 2025 в 14:38

В Ленобласти сразу в нескольких отделах полиции прошли обыски

«Mash на Мойке»: обыски прошли в четырех отделах полиции в Ленобласти

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сотрудники УСБ и бойцы спецназа пришли с обысками в четыре отдела полиции во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным канала, начальников отделов подозревают в получении взяток.

В «Mash на Мойке» уточнили, что бизнесмены торговали контрабандным табаком и алкоголем с 2023 года, а также устраивали на работу иностранцев, которые «злостно нарушали миграционное законодательство». Канал выяснил, что бизнесмены давали сотрудникам полиции взятки, чтобы избежать проверок и проблем.

В ГУ МВД России по Ленобласти отметили, что полицейские пресекли противоправную деятельность коллег в Всеволожском районе. Следствие считает, что ряд должностных лиц полиции района, в том числе в руководящем составе, за денежное вознаграждение покровительствовали коммерсантам.

Сегодня, 10 июля, проводятся обыски и задержания по местам проживания фигурантов и их связей, а также по местам проживания и торговым точкам коммерсантов, — говорится в сообщении.

Полиция проверят законность деятельности предпринимателей. Также устанавливается легальность пребывания и трудовой деятельности их работников в России.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что обыски прошли в доме первого заместителя мэра Красноярска Александра Мацака. Чиновник проходит свидетелем по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, которое возбуждено в отношении сотрудника специализированного автотранспортного предприятия города.

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