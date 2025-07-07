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07 июля 2025 в 17:30

СК России раскрыл размер вменяемой экс-замглавы Росгвардии взятки

СК РФ: экс-замглавы Росгвардии Стригунову вменяют взятку в размере 66 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов, о задержании которого стало известно 7 июля, подозревается в получении взятки в размере нескольких десятков миллионов рублей, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, которые передает пресс-служба Следкома, это произошло в 2012–2014 годах.

В 2012–2014 годах Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки в сумме свыше 66 млн рублей за общее покровительство при выполнении многомиллионных государственных контрактов на выполнение строительных работ, — сказано в сообщении.

По словам Петренко, причастность Стригунова к преступлению установлена в результате совместных мероприятий следователей ГВСУ СК РФ, сотрудников Департамента военной контрразведки ФСБ и Главного управления собственной безопасности Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере.

Ранее о задержании Стригунова сообщили СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. По данным журналистов, ему уже предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Прежде в пресс-службе Екатеринбургского гарнизонного военного суда сообщали, что 3 июля был арестован глава ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России» Андрей Скульдицкий. Мера продлится до 29 августа. Скульдицкий стал фигурантом дела о незаконном использовании труда подчиненных при строительстве на личном участке.

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