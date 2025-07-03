Глава учебного спасцентра МЧС заставлял подчиненных строить ему дом Главу Уральского учебного спасцентра арестовали по делу о превышении полномочий

Задержанного сотрудниками ФСБ в Озерске Челябинской области главу ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России» Андрея Скульдицкого арестовали, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургского гарнизонного военного суда. Мера продлится до 29 августа. Скульдицкий стал фигурантом дела о незаконном использовании труда подчиненных при строительстве на личном участке.

Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Скульдицкого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа. Постановление в законную силу не вступило, — отметили в пресс-службе.

До этого Басманный районный суд Москвы заключил под стражу заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову. Как указал источник в правоохранительных органах, чиновницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина. Его заподозрили в разглашении государственной тайны, сообщили в УФСБ России по региону. По данным ведомства, о задержании и аресте Юркина стало известно в последнюю неделю июня.