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02 июля 2025 в 15:52

Гендиректор «Ростовводоканала» стал фигурантом уголовного дела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело возбуждено против генерального директора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина по подозрению в разглашении государственной тайны, сообщили в УФСБ России по региону. По данным ведомства, о задержании и аресте Юркина стало известно в последнюю неделю июня.

Представители суда подтвердили РИА Новости, что бизнесмена подозревают в утечке секретной информации. Юркин занял пост генерального директора «Ростовводоканала» в 2023 году.

Ранее главу АО задержали сотрудники правоохранительных органов. Тогда подробности случившегося не раскрывались.

Ранее появилось видео задержания агента Киева, который готовился подорвать автомобиль сотрудника администрации Херсонской области. На представленных СМИ кадрах было видно, как мужчина клал что-то в багажник белой машины, после чего сотрудники ФСБ последовали за подозреваемым.

В Новосибирске сотрудники спецслужб предотвратили утечку составляющих гостайну данных. Секретные материалы собирал 33-летний сотрудник проектного института у органов власти Волгоградской области.

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