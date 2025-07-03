Суд арестовал замглавы Росгидромета по делу о мошенничестве Суд в Москве арестовал замглавы Росгидромета Радькову по делу о мошенничестве

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, чиновницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу Радькову, обвиняемую по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Защита чиновницы подала апелляцию на это решение, но Мосгорсуд ее отклонил, — сказал источник.

В пресс-службе Басманного суда оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов также воздержался от комментариев.

Радькова работает в Росгидромете с 2012 года. Она заняла пост заместителя руководителя в 2017 году. До этого она занимала различные должности в Росгранице с 2008 по 2012 год.

Ранее петербуржца Марка Амурова заключили под стражу до 31 августа 2025 года по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее решение принял Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. По данным следствия, он вместе с соучастниками вынудил трех человек вложить сбережения на общую сумму 22,5 млн рублей в несуществующий бизнес.