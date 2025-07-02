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02 июля 2025 в 19:34

Инвестора арестовали за многомиллионную аферу

Петербуржца арестовали по делу о мошенничестве на 22,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петербуржца Марка Амурова заключили под стражу до 31 августа 2025 года по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее решение принял Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. Он вместе с соучастниками вынудил трех человек вложить сбережения на общую сумму 22,5 млн рублей в несуществующий бизнес, передает объединенная пресс-служба судов города.

Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марка Амурова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники московской полиции и УЭБиПК задержали 12 участников преступной группы, подозреваемых в крупном мошенничестве. По данным МВД, злоумышленники выдавали себя за поставщика электроэнергии. Они создали фиктивную фирму, имитировавшую легальную компанию, и под предлогом срочной замены оборудования устанавливали некачественные аналоги, завышая стоимость услуг.

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