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07 июля 2025 в 16:06

Стало известно о задержании экс-замглавы Росгвардии

Экс-замглавы Росгвардии Стригунова задержали из-за злоупотребления полномочиями

Виктор Стригунов Виктор Стригунов Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Бывшего первого заместителя директора Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова задержали в Москве, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным журналистов, ему уже предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Стригунов задержан в Москве в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), — рассказал собеседник.

Уроженец Белгородской области Стригунов был назначен первым замглавы Росгвардии в январе 2020 года, до этого он с 2016 года являлся командующим войсками Сибирского округа ведомства. Его освободили от должности в конце 2023 года.

Ранее в пресс-службе Екатеринбургского гарнизонного военного суда сообщали, что 3 июля был арестован задержанный сотрудниками ФСБ в Озерске Челябинской области глава ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России» Андрей Скульдицкий. Мера продлится до 29 августа. Скульдицкий стал фигурантом дела о незаконном использовании труда подчиненных при строительстве на личном участке.

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