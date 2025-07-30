Бизнесу дали совет, как избежать взломов наподобие «Аэрофлота»

Сотрудничество с квалифицированными IT-специалистами поможет бизнесу избежать ситуаций наподобие взлома информационных систем российской авиакомпании «Аэрофлот», заявил NEWS.ru «белый» хакер, эксперт по информационной безопасности, компьютерной и сетевой безопасности Марсель Дандамаев. Он призвал организации не ограничиваться исключительно антивирусными программами.

Бизнесу, чтобы не повторилась такая ситуация, как с «Аэрофлотом», следует нанимать квалифицированных специалистов и пользоваться услугами информационной безопасности. Дело не только в антивирусных программах, тут надо брать шире. Сейчас скорее больше спрос на сотрудников, — сказал Дандамаев.

Ранее сообщалось о хакерской атаке на информационные системы «Аэрофлота», что привело к сбоям в их работе. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Как отметил военный политолог Александр Перенджиев, избежать трагедии позволил вовремя выявленный взлом систем авиакомпании.