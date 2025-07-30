Врач объяснила, когда низкий пульс становится опасным Кардиолог Морякова: пульс ниже 60 ударов в минуту может быть опасным

Сердечный ритм ниже 60 ударов в минуту может быть опасен при наличии сопутствующих симптомов, заявила кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Юлия Морякова в беседе с Lenta.ru. По ее словам, такие показатели могут сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем.

Если пульс стабильно ниже 50 и нет очевидных причин, нужно обратиться к врачу. Начать стоит с терапевта, после базовых исследований пациента направят к кардиологу, — посоветовала Морякова.

Специалист подчеркнула, у здорового взрослого человека в состоянии покоя нормальной считается частота от 60 до 100 ударов в минуту. Опасными являются отклонения вниз, если они сопровождаются слабостью, головокружением, обмороками, болями в груди или одышкой. В этих случаях медлить с обращением за медицинской помощью не стоит.

Морякова отметила, что пульс 40–50 ударов в минуту считается нормальным у спортсменов, активных людей, а также в покое и во сне. При отсутствии жалоб на здоровье снижение частоты сердечных сокращений не требует лечения.

Ранее кардиолог Мария Чайковская рассказала, что ночные приступы учащенного сердцебиения часто вызваны хроническим стрессом и тревогой. По ее словам, человек просыпается от сильного сердцебиения, пугается и еще больше ухудшает свое состояние: пульс может достигать 160 ударов в минуту. Врач также отметила синдром апноэ сна и аритмии, включая фибрилляцию предсердий, которая требует медицинской помощи.