31 октября 2025 в 15:41

Подоляка раскрыл, треснет ли фронт ВСУ из-за ситуации в Покровске

Подоляка: фронт ВСУ из-за ситуации в Покровске не треснет

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Фронт ВСУ из-за сложной для них ситуации в Покровске (Красноармейске) не треснет, сообщил военный блогер Юрий Подоляка корреспонденту NEWS.ru на полях форума «Сообщество», посвященного 20-летию Общественной палаты России. При этом он отметил, что поле боя контролируют в основном дроны, поэтому для нанесения поражения украинской армии не требуется физического замыкания покровского котла.

Я не думаю, что треснет [фронт ВСУ]. <…> Сейчас поле боя в основном контролируют дроны, поэтому физического замыкания котла в принципе не требуется, — сказал Подоляка.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сознательно оставляет подразделения ВСУ в окружении под Покровском и Купянском. Он считает, что такие действия Киева продиктованы стремлением продемонстрировать лояльность европейским партнерам.

До этого Минобороны РФ отметило, что Украина препятствует работе журналистов на передовой. ВС России обеспечили сотрудникам СМИ въезд в Купянск, Димитров и Красноармейск, где в окружении находятся остатки ВСУ, однако Киев не дает прессе освещать события в зоне боевых действий. Ведомство обвинило Украину в попытке скрыть истинное положение дел на фронте от западных партнеров.

Россия
Покровск
ВСУ
Юрий Подоляка
блогеры
Купянск
