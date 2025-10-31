Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 13:51

Зеленского обвинили в том, что он сознательно бросил ВСУ в котле

Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленский бросил ВСУ в Красноармейске из-за Европы

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сознательно оставляет подразделения ВСУ в окружении под Красноармейском (украинское название - Покровск) и Купянском, заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с aif.ru. По его словам, такие действия Киева продиктованы стремлением продемонстрировать лояльность европейским партнерам.

Политик пояснил, что у украинской власти имелось два возможных сценария развития событий на данных участках фронта. Первый вариант предполагал организованный вывод войск, второй же заключался в попытке удержания позиций любой ценой в течение нескольких недель.

Килинкаров отметил, что выбранная стратегия деблокирования ведет к потенциальному уничтожению окруженных подразделений. Эксперт считает, что подобные действия призваны создать видимость контроля над ситуацией на фоне обсуждения европейских мирных инициатив.

Все это делается, чтобы продолжалось финансирование, поставки вооружений и чтобы показать солидарность с Европой, которая не хочет на самом деле завершения этого конфликта, по крайней мере, на тех условиях и в длине текущей ситуации, — сказал экс-нардеп.

Ранее Минобороны РФ отметило, что украинская сторона препятствует работе журналистов на передовой. ВС России обеспечили сотрудникам СМИ въезд в Купянск, Димитров и Красноармейск, где в окружении находятся остатки ВСУ, однако Киев не дает прессе освещать события в зоне боевых действий. Ведомство обвинило Украину в попытке скрыть истинное положение дел на фронте от западных партнеров.

