29 октября 2025 в 19:00

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

А этот флокс — настоящий персонаж с характером. Сорт «квазимодо» не может похвастать гигантским ростом, он скорее приземистый и коренастый, но какой эффектный! Его плотные почти куполообразные соцветия насыщенного сиренево-лилового оттенка с пурпурным глазком в центре кажутся бархатными. Цветы покрывают куст таким густым слоем, что листвы почти не видно. Он идеально подходит для переднего плана бордюра, ведь его прочные стебли никогда не полегают. А аромат от этой сиреневой шапки стоит потрясающий — сладкий и густой.

И главное его достоинство — невероятно долгое цветение. Мои «квазимодо» начинают раскрываться в разгар лета и, если вовремя срезать увядшие метелочки, без устали выпускают новые бутоны аж до сентября. Чтобы получить эту красоту, я сею его исключительно под зиму. В конце октября, когда уже пахнет первым снежком, разбрасываю семена по слегка подмерзшей земле на заранее подготовленной грядке и просто присыпаю их полутора сантиметрами рыхлой земли. Весной они дружно всходят, прошедшие естественную стратификацию. Такие сеянцы вырастают куда более крепкими и выносливыми, чем их тепличные собратья. Зацветают они на второй год, но зато потом десятилетиями будут радовать вас своей ажурной лиловой россыпью.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Мария Левицкая
