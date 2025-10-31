Стилист дала советы, как правильно носить корректирующее белье Стилист Карепова: корректирующее белье лучше носить не более шести часов в день

Корректирующее мягкое белье рекомендуется носить не более шести часов в сутки, заявила KP.RU стилист Мария Карепова. По ее мнению, к такому методу коррекции фигуры лучше прибегать не чаще четырех–пяти раз в неделю.

Модели с жесткой компрессией лучше ограничить по времени, не более трех–четырех часов в день, использовать только для особых случаев: значимых мероприятий и фотосессий. Мягкие изделия можно носить четыре–шесть часов в день, чтобы давать телу отдых, — отметила Карепова.

Неверно подобранный размер белья или чрезмерное утягивание могут не только создать складки, но и привести к проблемам с осанкой и кровообращением. Для регулярного использования она посоветовала выбирать модели с мягкой степенью компрессии. Эксперт также предостерегла от сна в таком белье.

Ранее тренер Анастасия Петручишина заявила, что плавание лучше всего подходит для эффективного и безопасного похудения. Она уточнила, что полным людям нельзя бегать или приступать к силовым тренировкам, поскольку избыточный вес создает компрессионную нагрузку на суставы.