Врач объяснил, почему у зумеров часто бывают проблемы с осанкой

Врач объяснил, почему у зумеров часто бывают проблемы с осанкой Врач Данилов: привычка смотреть в телефон заставляет зумеров сутулиться

Привычка долго смотреть в телефон, опустив голову, заставляет зумеров сутулиться, рассказал LIFE.ru врач-остеопат Иван Данилов. Он отметил, что такая привычка напрягает глазодвигательные мышцы.

Когда ребенок или подросток часами сидит, склонившись над экраном, тело постепенно учится жить в этой позе. Со временем она становится автоматической и начинает негативно влиять на дыхание, кровообращение и даже работу внутренних органов. Так формируется типичная для зумеров посадка с опущенной головой и сведенными вперед плечами, которая ухудшает самочувствие и внешний вид, — рассказал Данилов.

Он посоветовал добавить в жизнь легкую физическую активность и массаж, чтобы вернуть телу подвижность. Также, по его мнению, важно уделять внимание правильному положению за столом и не забывать о разминке.

Ранее невролог Александр Евдокимов рассказал, что искривление позвоночника грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями. По его словам, при плохой осанке многие страдают повышенным давлением.