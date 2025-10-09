Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 16:09

Врач рассказал о негативных последствиях плохой осанки для здоровья

Врач Евдокимов: плохая осанка грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Искривление позвоночника грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредил врач-невролог мануальный терапевт Александр Евдокимов. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнул, что могут возникнуть перебои в работе сердца. По его словам, при плохой осанке многие страдают повышенным давлением.

Могут появиться перебои в работе сердца и высокое артериальное давление, которые напрямую связаны с проблемами с грудным отделом позвоночника. Также страдают все крупные органы, которые находятся в этой области. Нередки случаи, когда пациент начинает жаловаться на высокое давление, а у него диагностируют искривление грудного отдела позвоночника и сильную сутулость, — пояснил невролог.

Врач уточнил, что также проблемы с позвоночником негативно влияют на работу органов малого таза у мужчин и женщин. По его словам, могут возникнуть варикоз и застойные явления. Например, предупредил специалист, у мужчин развивается простатит, а у женщин — недержание мочи.

Врач-невролог Анна Копцева ранее рассказала, что для профилактики межпозвоночной грыжи рекомендуется заниматься плаванием и выполнять упражнения на растяжку. Кроме того, по словам специалиста, важно контролировать вес, избегая давления на позвоночник.

здоровье
болезни
врачи
неврологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трампу предложили $1 трлн за отказ от войны
Россиянам рассказали, как оформить цифровой ID без биометрии
Жители всей России получили доступ к «Сферуму» в МАХ
«Остров Мечты» открыл новый экстремальный аттракцион
Ирина Шейк кардинально сменила имидж
Николь Кидман снялась в фотосессии в платье за 2,5 млн рублей
В Госдуме осудили попытку Киева стереть память о Бородинском сражении
Мощное усиление ВС РФ и кара для дезертиров: новости СВО к вечеру 9 октября
В Госдуме положительно оценили встречу Путина и Алиева
Встреча Путина и Алиева в Душанбе подошла к концу
Суд принял решение по резонансному ДТП с участием дочери главы ОПГ
Россияне массово устремились в Европу впервые с 2022 года
Финансовый эксперт дал совет новичкам по инвестициям
Джиган и Оксана Самойлова могут развестись
Россиян предупредили об аномально суровой зиме
Прожившая более 100 лет итальянка отметила день рождения на работе
Трагедия на Каме: матрос утонул, пытаясь доплыть до берега
«Не оставляет попыток»: раскрыто, чем занимается в ИК-6 историк Соколов
«Придраться не к чему»: Прохор Шаляпин о призывах «отменить» его за шутку
Российские средства ПВО впервые сбили украинскую ракету «Фламинго»
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.