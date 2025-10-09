Врач рассказал о негативных последствиях плохой осанки для здоровья

Искривление позвоночника грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредил врач-невролог мануальный терапевт Александр Евдокимов. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнул, что могут возникнуть перебои в работе сердца. По его словам, при плохой осанке многие страдают повышенным давлением.

Могут появиться перебои в работе сердца и высокое артериальное давление, которые напрямую связаны с проблемами с грудным отделом позвоночника. Также страдают все крупные органы, которые находятся в этой области. Нередки случаи, когда пациент начинает жаловаться на высокое давление, а у него диагностируют искривление грудного отдела позвоночника и сильную сутулость, — пояснил невролог.

Врач уточнил, что также проблемы с позвоночником негативно влияют на работу органов малого таза у мужчин и женщин. По его словам, могут возникнуть варикоз и застойные явления. Например, предупредил специалист, у мужчин развивается простатит, а у женщин — недержание мочи.

Врач-невролог Анна Копцева ранее рассказала, что для профилактики межпозвоночной грыжи рекомендуется заниматься плаванием и выполнять упражнения на растяжку. Кроме того, по словам специалиста, важно контролировать вес, избегая давления на позвоночник.