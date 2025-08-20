Родителям дали советы, как сберечь осанку ребенка

Родителям необходимо приобрести специальную мебель для домашних занятий ребенка, в том числе письменный стол с регулируемым углом наклона, заявила «Радио 1» ортопед Наталья Григорьева. Это позволит избежать проблем с осанкой. Врач уточнила, что письменная поверхность должна быть слегка под наклоном.

В зависимости от того, чем занят ваш ребенок, нужно менять и положение столешницы: наклон примерно в 20 градусов подойдет для чтения, в десять градусов — для письма и от нуля до пяти градусов — для рисования, лепки или других работ руками, — пояснила Григорьева.

Эксперт уточнила, что длина стола должна быть не менее метра, а положение столешницы — на уровне солнечного сплетения, ноги при этом должны стоять на полу под прямым углом. Немаловажен и стул, который обеспечит поддержку поясничного отдела позвоночника, а также будет соответствовать росту ребенка и размеру стола.

