Стало известно, как российское общество относится к поддержке СВО

Более 60% россиян лично помогали фронту или ветеранам СВО, этому способствовала поддержка лидеров мнений среди НКО, заявил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на форуме «Сообщество», посвященном 20-летию Общественной палаты России. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, абсолютное большинство лидеров мнений среди НКО в самом начале СВО высказалось в поддержку решений президента России Владимира Путина.

В случае с некоммерческим сектором у нас в 2022 году уже все было очень хорошо. И дальше благодаря именно организации народной помощи у нас 62% граждан заявляют, что им приходилось лично помогать. То есть их вовлекли в проекты помощи фронту и ветеранам специальной военной операции. Если в 2022 году было только 45% таких людей, то сейчас 62%, — отметил он.

Ранее народный артист России Владимир Машков заявил, что помощь фронту является естественным долгом для каждого гражданина России. По словам звезды фильма «Движение вверх», поддержка может исходить от любого коллектива.