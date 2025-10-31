В России заявили о переводе НКО на проектные «рельсы» Сергей Новиков: НКО сменили фокус на развитие страны, а не на политику

Некоммерческие организации (НКО) были переориентированы с политической деструктивной деятельности на реализацию проектов, направленных на содействие развитию страны, заявил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на форуме «Сообщество», посвященном 20-летию Общественной палаты России. Он отметил, что некоммерческие организации уже освоили проектную культуру.

По словам Новикова, их деятельность теперь обеспечивается средствами, которые выделяются президентом Российской Федерации, а не иностранными источниками. Он отметил, что зарубежное финансирование всегда имеет определенные цели, и выразил убежденность в том, что безвозмездная помощь извне маловероятна.