31 октября 2025 в 15:21

В России заявили о переводе НКО на проектные «рельсы»

Сергей Новиков: НКО сменили фокус на развитие страны, а не на политику

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Некоммерческие организации (НКО) были переориентированы с политической деструктивной деятельности на реализацию проектов, направленных на содействие развитию страны, заявил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на форуме «Сообщество», посвященном 20-летию Общественной палаты России. Он отметил, что некоммерческие организации уже освоили проектную культуру.

По словам Новикова, их деятельность теперь обеспечивается средствами, которые выделяются президентом Российской Федерации, а не иностранными источниками. Он отметил, что зарубежное финансирование всегда имеет определенные цели, и выразил убежденность в том, что безвозмездная помощь извне маловероятна.

Мы по себе меряем. Мы часто даром, безвозмездно и милосердно помогаем. В том числе нашим зарубежным друзьям. А нам — никто, — прокомментировал Новиков.

