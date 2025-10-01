Машков назвал важную обязанность каждого гражданина

Помощь фронту является естественным долгом для каждого гражданина России, заявил народный артист России Владимир Машков. По его словам, поддержка может исходить от любого коллектива, передает корреспондент NEWS.ru.

Это часть нашей жизни, мы в ней живем. Я не буду рассказывать о наших достижениях. И о нашей помощи, она ежедневна. Поэтому, мне кажется, вообще это обязанность каждого гражданина России — помогать фронту вне зависимости от того, коллектив это театра или коллектив магазина. Неважно, это наш долг, обязанность по защите нашей Родины. Поэтому все, кто помогает, это абсолютно естественный процесс. Неестественный процесс — не помогать, — сказал Машков.

Ранее артист заявил, что хороший человек — это тот, кто делает добрые дела без наблюдения. По его словам, в жизни все происходит под наблюдением, но истинная доброта проявляется тогда, когда человек поступает правильно, даже если за ним никто не следит

До этого Машков заявил, что стремление к профессиональному соперничеству в актерской среде является для него важнейшей мотивацией. Он также подчеркнул, что в 2025 году Московская театральная школа Олега Табакова, которую он возглавляет с 2018 года, открыла набор нового курса.