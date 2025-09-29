Машков рассказал, кого можно назвать хорошим человеком

Хороший человек — это тот, кто делает добрые дела без наблюдения, заявил народный артист России Владимир Машков на конференции «Золотая маска. Итоги сезона и направления развития проекта». По его словам, в жизни все происходит под наблюдением, но истинная доброта проявляется тогда, когда человек поступает правильно, даже если за ним никто не следит, передает корреспондент NEWS.ru.

Спросили меня: кто такой хороший человек? Говорят: кто хороший человек? Хороший человек. А как понять, что он хороший? Дело в том, что мы все живем под наблюдением. Вы сейчас за мной наблюдаете, я — за вами. Жизнь мы наблюдаем. И хорошие, и плохие дела делаем тоже под наблюдением. А вот хороший человек — это тот, вот такая версия, который делает добрые и хорошие дела без наблюдения, — высказался артист.

Ранее Машков заявил, что стремление к профессиональному соперничеству в актерской среде является для него важнейшей мотивацией. Он также подчеркнул, что в 2025 году Московская театральная школа Олега Табакова, которую он возглавляет с 2018 года, открыла набор нового курса.