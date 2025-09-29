Машков назвал свое «самое глубокое» профессиональное желание

Народный артист России Владимир Машков на открытии конференции и панельной дискуссии «„Золотая маска“. Итоги сезона и направления развития проекта» назвал профессиональную конкуренцию среди актеров своим «самым глубоким желанием». Актер напомнил, что в этом году театральная школа имени Олега Табакова, которой он руководит с 2018 года, набрала новый курс, передает корреспондент NEWS.ru.

Вы знаете, это самое глубокое мое желание, — сказал Машков.

По мнению артиста, творческая конкуренция положительно влияет на представителей профессии. Он также подчеркнул важность духа соперничества на сцене для зрителей, которым открываются новые грани актерства.

Ранее Машков заявил, что попытки отмены русской культуры за рубежом обречены на провал. По его словам, русская культура продолжает оказывать значительное влияние на мировую, а создание препятствий на государственном уровне не может уничтожить ее глубокие корни.

До этого американский режиссер Вуди Аллен признался во время своего выступления на Московской международной неделе кино, что ему близок российский и советский кинематограф. Он также отметил, что во время визитов в Москву и Санкт-Петербург у него сложилось теплое впечатление о русской культуре и искусстве.