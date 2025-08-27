В России раскрыли, возможна ли отмена русской культуры за рубежом Актер Машков: отмена русской культуры за рубежом невозможна

Попытки отмены русской культуры за рубежом обречены на провал, заявил народный артист России Владимир Машков в беседе с ТАСС на театральном форуме в Красноярске. По его словам, русская культура продолжает оказывать значительное влияние на мировую, а создание препятствий на государственном уровне не может уничтожить ее глубокие корни.

Возможно только создать препятствие русской культуре на государственном уровне в других странах, но даже это трудно. Отменять русский язык в других странах тоже странно. Мне кажется, отменить язык — отменить человека, его существование, — подчеркнул актер.

Машков выразил уверенность в способности России преодолеть текущие трудности, напомнив, что страна успешно справлялась с вызовами в прошлом. Артист заключил, что русская культура останется неотъемлемой частью мирового культурного пространства.

Ранее американский режиссер Вуди Аллен признался во время своего выступления на Московской международной неделе кино, что ему близок российский и советский кинематограф. Он также отметил, что во время визитов в Москву и Санкт-Петербург у него сложилось теплое впечатление о русской культуре и искусстве.