13 октября 2025 в 11:49

«Несмываемое клеймо»: Медведчук оценил списки Института нацпамяти Украины

Медведчук назвал списки Института нацпамяти Украины нацизмом

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Институт нацпамяти Украины своими списками, отменяющими русскую историю и культуру, покрыл «эпоху Зеленского» несмываемым клеймом нацизма, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. В своей статье на «Смотрим.ру» он рассказал, что в опубликованный институтом «Список лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики», попали поэты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, писатель Иван Тургенев и другие классики.

Институт нацпамяти делает все, чтобы зафиксировать нацизм в украинской государственной идеологии так, чтобы даже у самых больших скептиков не осталось сомнений, и позор этого явления навсегда отметил эпоху Зеленского несмываемым клеймом, — подчеркнул политик.

По словам Медведчука, политика России, напротив, направлена на сохранение гуманитарного пространства. По его мнению, на культурном фронте РФ уже одержала победу, в то время как украинские власти уничтожают все, что представляло настоящую Украину.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что национальная культура способна обогащаться только во взаимодействии с другими культурами. По словам главы государства, многонациональность РФ является бесценным даром, а развитие возможно лишь при сохранении ценностей и открытости прогрессу.

