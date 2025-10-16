Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 15:38

«Я для них топчик»: Бабкина назвала своих самых преданных поклонников

Бабкина заявила о росте популярности ансамбля «Русская песня» среди детей

Надежда Бабкина Надежда Бабкина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила о росте своей популярности среди детей в возрасте 8-10 лет, отметив, что она и ее ансамбль «Русская песня» стали для этой аудитории «топчиком». По словам певицы, которые передает корреспондент NEWS.ru, современные дети глубоко интересуются ее творчеством и биографией.

Сегодня я в трендах у детей 8-10 лет, я для них топчик. Не только я, но и весь коллектив «Русская песня». Они все про меня знают, всю биографию, чем я занимаюсь. Всё секут, понимаете? — подчеркнула Бабкина.

Она добавила, что ее коллектив не ограничивается существующим репертуаром, а активно расширяет деятельность. Так, появилась детская театрально-фольклорная студия «Наследие». Бабкина уточнила, что в студию приходят дети разных национальностей. Она привела пример девочки-индуски, которая захотела носить русский сарафан и кокошник вместо национального наряда.

Стоит девочка, индуска, и плачет. Я спрашиваю: «Ты чего ревешь?». Она ответила: «Я кокошник хочу». Я говорю: «А чего ты свой наряд не хочешь надеть национальный?». Но она настояла, что хочет сарафан и кокошник. Надевают на нее сарафан и кокошник, и она довольная танцует со всеми, поет. Мне это безумно нравится, — рассказала артистка.

Этот случай, по мнению певицы, демонстрирует объединяющую силу русской культуры в такой многонациональной стране как Россия. Бабкина уверена, что «русскость» должна занимать ведущее место в российском государстве, способствуя консолидации общества.

Ранее Бабкина заявила, что народная музыка переживает новый этап развития и больше не должна восприниматься как «третьесортная». По ее словам, творчество коллектива «Русская песня» востребовано уже на протяжении полувека и до сих пор сохраняет любовь аудитории.

