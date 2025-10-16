Бабкина призвала не считать народный жанр третьесортным

Народная музыка переживает новый этап развития и больше не должна восприниматься как «третьесортная», заявила корреспонденту NEWS.ru народная артистка России Надежда Бабкина. По ее словам, творчество коллектива «Русская песня» востребовано уже на протяжении полувека.

Пора прекращать говорить о народном жанре как о третьесортном. Мы все имеем по три высших образования. И понимаем, что мы делаем, — сказала Бабкина.

По ее словам, коллектив «Русская песня» на протяжении 50 лет сохраняет любовь аудитории. По ее словам, ансамбль нужен людям.

Поэтому нам стоять некогда. А как только ты что-то сделал, идут другие предложения. И надо так сделать, чтоб ты применился и там. Вот так, — заключила Бабкина.

Ранее Надежда Бабкина в беседе с NEWS.ru отметила, что рост популярности кокошников представляет собой положительную тенденцию. Народная артистка России выразила мнение, что данный головной убор способен придать благородство внешности любой женщины. При этом она подчеркнула важность соблюдения дресс-кода в учебных заведениях и на рабочих местах.