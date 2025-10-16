Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 14:12

«Всегда облагородит»: Бабкина о моде на кокошники

Бабкина: кокошник может облагородить любое лицо

Надежда Бабкина Надежда Бабкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возросшая популярность к ношению кокошников является хорошей тенденцией, так как этот элемент гардероба облагородит любое лицо, заявила NEWS.ru народная артистка России Надежда Бабкина. По ее мнению, при этом необходимо соблюдать дресс-код в школах и на работе.

Он красив, он любую девочку, любую женщину всегда облагородит. Только для женщины чуть покрупнее, а для девочки — чуть поменьше, — сказала Бабкина.

Ранее Бабкина рассказала, что родители предлагали ей стать врачом или инженером. По признанию певицы, родственники не поддерживали ее желание петь. В итоге знаменитость не согласилась с такой позицией и поступила в музыкальное училище.

До этого артистка заявила, что творчество солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой бессмертно. Певица встала на защиту коллеги, чья популярность в последнее время стремительно растет, вызывая критику со стороны некоторых звезд. Она также выразила радость по поводу того, что новое поколение открывает для себя искренность и глубину народных произведений.

Надежда Бабкина
мода
кокошники
одежда
