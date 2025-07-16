Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 10:11

Бабкина вспомнила, как ссорилась с родителями за право стать певицей

Певица Бабкина рассказала, что родители предлагали ей стать инженером

Надежда Бабкина Надежда Бабкина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народная артистка России Надежда Бабкина в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, что родители предлагали ей стать врачом или инженером. По признанию певицы, родственники не поддерживали ее желание петь.

Да я была совсем крошкой, когда осознала, что я хочу и буду петь. Я жила песней, но родители были против. Они настаивали на том, что мне нужно выбрать более серьезную профессию врача или инженера. И что вы думаете? Я пошла наперекор судьбе, которую мне рисовали родные, — вспомнила Бабкина.

По ее словам, она сама «определила свою судьбу», не позволив остальным помешать «исполнить мечту». Бабкина призналась, что в юности отказалась от карьеры медика и поступила в музыкальное училище. Позже она переехала в Москву, где получила образование эстрадного режиссера.

Надежда Бабкина ранее заявила, что творчество солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой бессмертно. Певица встала на защиту коллеги, чья популярность в последнее время стремительно растет, вызывая критику со стороны некоторых звезд.

певицы
родители
профессии
родственники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянку приговорили к 14 годам колонии за поджог военкомата
Мать и двое малолетних детей погибли при пожаре под Саратовом
Песков раскрыл реакцию Кремля на тему поставок дальнобойного оружия Киеву
«Это бизнес»: Песков раскрыл, прекратит ли Запад военные поставки ВСУ
В Госдуме раскрыли, как скандал с Эпштейном повлияет на Трампа
Пашинян раскрыл будущее «Электросетей Армении»
«Бросили на убой»: новейшему подразделению ВСУ предрекли незавидную судьбу
Ресторатор высказался о российском аналоге оценки Мишлен
Генерал раскрыл особенность роботизированного спецподразделения ВСУ
Двое рабочих погибли от отравления канализационными газами
Песков: Россия призывает надавить на Киев для прямых переговоров с Москвой
Песков объяснил, в чем европейцы проявили себя более всего
Песков заявил, что новый разговор Путина и Трампа пока не планируется
Надувной матрас взорвался и выбил стекла в квартире
Песков раскрыл, на что Европа тратит несметные деньги
Режиссер Олейников рассказал, что не успел сделать с Морозом при жизни
В России появится «русский Мишлен»
В Кремле напомнили о ядерной доктрине России
Третья европейская страна отказалась закупать оружие для ВСУ
Вдова Исакова и дочь прятали глаза под очками: фото с прощания с Морозом
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен
Общество

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.