Бабкина вспомнила, как ссорилась с родителями за право стать певицей Певица Бабкина рассказала, что родители предлагали ей стать инженером

Народная артистка России Надежда Бабкина в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, что родители предлагали ей стать врачом или инженером. По признанию певицы, родственники не поддерживали ее желание петь.

Да я была совсем крошкой, когда осознала, что я хочу и буду петь. Я жила песней, но родители были против. Они настаивали на том, что мне нужно выбрать более серьезную профессию врача или инженера. И что вы думаете? Я пошла наперекор судьбе, которую мне рисовали родные, — вспомнила Бабкина.

По ее словам, она сама «определила свою судьбу», не позволив остальным помешать «исполнить мечту». Бабкина призналась, что в юности отказалась от карьеры медика и поступила в музыкальное училище. Позже она переехала в Москву, где получила образование эстрадного режиссера.

Надежда Бабкина ранее заявила, что творчество солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой бессмертно. Певица встала на защиту коллеги, чья популярность в последнее время стремительно растет, вызывая критику со стороны некоторых звезд.