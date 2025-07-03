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03 июля 2025 в 11:49

Бабкина вступилась за Кадышеву после «Алых парусов» в Петербурге

Бабкина назвала творчество Кадышевой бессмертным

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Творчество солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой бессмертно, заявила народная артистка России Надежда Бабкина в беседе с ОСН. Певица встала на защиту коллеги, чья популярность в последнее время стремительно растет, вызывая критику со стороны некоторых звезд. Кадышева недавно выступила на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге на концерте для выпускников и жителей города.

Это лишний раз подтверждает, что народное творчество бессмертно и к нему люди будут тянуться даже сквозь годы, а песен-однодневок нам и так хватает, — подчеркнула артистка.

Бабкина отметила, что молодежь, несмотря на свою требовательность, сумела оценить красоту народной музыки в исполнении Кадышевой. По ее словам, репертуар ансамбля «Золотое кольцо» представляет собой не просто песни, а настоящие баллады, которые остаются актуальными вне времени. Она выразила радость по поводу того, что новое поколение открывает для себя искренность и глубину таких произведений.

Комментируя критику в адрес Кадышевой, Бабкина предположила, что зависть исходит от менее востребованных артистов. Она также подчеркнула, что успех певицы в социальных сетях обусловлен качеством хитов, а не случайностью. Бабкина убеждена, что народное творчество всегда будет находить отклик у слушателей, несмотря на смену эпох.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил популярность Кадышевой. Эксперт отметил, что певица снова стала востребована из-за тренда на русскую музыку.

Надежда Кадышева
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