31 октября 2025 в 15:51

Военные США «закошмарили» туристов и рыбаков в Карибском регионе

Жители стран Карибского бассейна опасаются выходить в море из-за ударов США

Фото: US Navy/Global Look Press

Операция Соединенных Штатов против судов наркоторговцев у берегов Венесуэлы поставила под угрозу рыболовную отрасль и туризм в Карибском бассейне, сообщает Washington Рost. По данным издания, местные рыбаки боятся оказаться под ударом американских военных и перестают выходить в открытое море ночью. В материале уточняется, что промысловики из Тринидада и Тобаго уже почти не уходят далеко от побережья.

Мы столкнулись с крайне опасной и невыносимой ситуацией на юге Карибского бассейна. Мир критически важен для всего, что мы делаем в этом регионе, и теперь этот мир находится под угрозой, — заявила премьер-министр Барбадоса Миа Моттли.

Журналисты пишут, что США уже объявили об уничтожении не менее девяти лодок с предполагаемыми наркоторговцами, в результате чего погибли свыше 60 человек. По данным газеты, как минимум половина таких эпизодов произошла в акватории между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго.

Вашингтон обвиняет Каракас в слабой борьбе с наркокартелями. Для операций ВМС США задействовали в Карибском море восемь кораблей, атомную подлодку и около 10 тыс. военных.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что договор между Москвой и Каракасом носит экономический характер и не подразумевает оказания военной помощи в случае военного конфликта Венесуэлы с США. По его словам, сотрудничество России с этой страной не равно договору с Северной Кореей, где прописаны взаимные обязательства сторон в военной сфере.

