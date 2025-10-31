Полиция Петербурга задержала дроппера после обмана пенсионерки

В Санкт-Петербурге задержали курьера мошенников по подозрению в хищении 2,4 млн рублей у 87-летней местной жительницы, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на МВД России. В полицию обратилась ее дочь.

По данным следствия, пенсионерке позвонил неизвестный под видом сотрудника силового ведомства. Он убедил ее передать дропперу денежные средства для якобы их декларирования.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители также задержали еще одного человека по подозрению в причастности к преступной схеме.

Ранее жительница Тюмени передала курьеру мошенников 21 млн рублей. Злоумышленники действовали под предлогом предотвращения спонсирования ВСУ.

До этого пенсионерка из Санкт-Петербурга отдала мошенникам 26,5 млн рублей, вырученных от продажи трех квартир и дачи. Пострадавшая настолько поверила аферистам, что начала помогать им в поиске других.