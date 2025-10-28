Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 16:50

Жительница Тюмени отдала мошенникам 21 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Тюмени передала курьеру мошенников 21 млн рублей, сообщает прокуратура региона. Злоумышленники действовали под предлогом предотвращения спонсирования ВСУ.

Неизвестный, позвонив на сотовый телефон жительницы г. Тюмени, представился сотрудником ФСБ и под предлогом предотвращения спонсирования ВСУ и несанкционированного снятия денежных средств похитил у предпринимателя более 21 млн рублей, которые она передала наличными курьеру, — говорится в сообщении.

Ранее пожилой москвич отдал мошенникам более 30 млн рублей. В прокуратуре столицы выяснили, что аферисты несколько недель звонили 81-летнему пенсионеру и обманом добились от него перевода всех сбережений.

До этого в Новороссийске телефонные мошенники обманули 73-летнюю пенсионерку, заставив ее продать автомобиль и перевести 3,3 млн рублей. Женщина также стала жертвой классической схемы мошенничества: ей позвонили под предлогом замены домофона, предложили установить приложение и ввести код. В результате мошенники убедили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, и она перевела деньги на «безопасный» банковский счет.

