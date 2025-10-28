Жительница Тюмени отдала мошенникам 21 млн рублей

Жительница Тюмени передала курьеру мошенников 21 млн рублей, сообщает прокуратура региона. Злоумышленники действовали под предлогом предотвращения спонсирования ВСУ.

Неизвестный, позвонив на сотовый телефон жительницы г. Тюмени, представился сотрудником ФСБ и под предлогом предотвращения спонсирования ВСУ и несанкционированного снятия денежных средств похитил у предпринимателя более 21 млн рублей, которые она передала наличными курьеру, — говорится в сообщении.

Ранее пожилой москвич отдал мошенникам более 30 млн рублей. В прокуратуре столицы выяснили, что аферисты несколько недель звонили 81-летнему пенсионеру и обманом добились от него перевода всех сбережений.

До этого в Новороссийске телефонные мошенники обманули 73-летнюю пенсионерку, заставив ее продать автомобиль и перевести 3,3 млн рублей. Женщина также стала жертвой классической схемы мошенничества: ей позвонили под предлогом замены домофона, предложили установить приложение и ввести код. В результате мошенники убедили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, и она перевела деньги на «безопасный» банковский счет.