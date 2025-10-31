Лепс озвучил райдер на фоне скандальных слухов о четырех литрах алкоголя Лепс рассказал, что в его райдере значатся две бутылки вина и две нарезки

Певец Григорий Лепс озвучил свой настоящий райдер на фоне скандальных публикаций в СМИ, передает корреспондент NEWS.ru. На церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» «Русского Радио», которому исполнилось 30 лет, артист заявил, что ему достаточно «двух бутылок сухого вина, сырной и рыбной нарезок».

Ранее Telegram-канал Mash сообщал о других деталях райдера исполнителя, отмечая, что в нем значатся минимум четыре литра элитного алкоголя, включая виски, красное и белое вино. По информации источника, артист летает бизнес-классом, останавливается в пятизвездочных отелях и передвигается на премиальных автомобилях с возможностью курить в салоне.

До этого сообщалось, что певец Егор Крид повысил гонорар за выступления до 12 млн рублей после скандального концерта в «Лужниках». Теперь его райдер включает требования к транспорту — Mercedes-Maybach S-класса и Mercedes V-класса Lux не старше трех лет с Bluetooth-колонкой JBL и ортопедическими подушками, проживание в президентском люксе пятизвездочного отеля с шампунями его бренда, личным кальянщиком и круглосуточной охраной.