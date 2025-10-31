Mash узнал, сколько Лепсу нужно алкоголя перед концертом Mash обнаружил в райдере Лепса четыре литра элитного алкоголя

Telegram-канал Mash пишет, что в райдере исполнителя Григория Лепса указано минимум четыре литра элитного алкоголя. В этом числе – виски, красное и белое вино, утверждает источник.

По данным Mash, артист летает бизнес-классом, останавливается в пятизвездочных отелях, передвигается на премиальных автомобилях с возможностью курить в салоне, а также требует услуги молчаливого водителя. При этом его команда, как пишет канал, летит эконом-классом и размещается в стандартных номерах. В рейдере, обнародованном на канале, указано, что команде разрешено питаться в гримерке, но алкоголь им не положен.

Ранее Mash сообщил, что Лепс был срочно госпитализирован с серьезным отравлением после концерта во Владивостоке 19 октября. Тогда половина зала ушла, не дождавшись окончания шоу, потому что артисту, помимо всего, «было тяжело петь». По информации источника, артист отменял ближайшие выступления и находился под медицинским наблюдением. Позже во время выступления на концерте в Казани заявил, что еще «долго будет трепать нервы» поклонникам.