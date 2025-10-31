Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 14:59

Mash узнал, сколько Лепсу нужно алкоголя перед концертом

Mash обнаружил в райдере Лепса четыре литра элитного алкоголя

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash пишет, что в райдере исполнителя Григория Лепса указано минимум четыре литра элитного алкоголя. В этом числе – виски, красное и белое вино, утверждает источник.

По данным Mash, артист летает бизнес-классом, останавливается в пятизвездочных отелях, передвигается на премиальных автомобилях с возможностью курить в салоне, а также требует услуги молчаливого водителя. При этом его команда, как пишет канал, летит эконом-классом и размещается в стандартных номерах. В рейдере, обнародованном на канале, указано, что команде разрешено питаться в гримерке, но алкоголь им не положен.

Ранее Mash сообщил, что Лепс был срочно госпитализирован с серьезным отравлением после концерта во Владивостоке 19 октября. Тогда половина зала ушла, не дождавшись окончания шоу, потому что артисту, помимо всего, «было тяжело петь». По информации источника, артист отменял ближайшие выступления и находился под медицинским наблюдением. Позже во время выступления на концерте в Казани заявил, что еще «долго будет трепать нервы» поклонникам.

Григорий Лепс
алкоголь
концерты
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детей спустили с горящей мансарды в российском городе
Стала известна причина переноса саммита Путина и Трампа в Будапеште
В России заявили о переводе НКО на проектные «рельсы»
Украина второй месяц не выплачивает зарплаты мобилизованным
Стало известно, сколько россиян довольны своей зарплатой
Путин устроил перестановку в Совбезе
Названа причина запрета на проезд электрокаров по Крымскому мосту
Дибров ответил, разрешит ли экс-супруге использовать его фамилию
Коц объяснил, почему в США не будет ядерных испытаний
Деми Мур заметили в компании бывшего мужа Анджелины Джоли
Аксенов запретил еще двум видам транспорта проезд по Крымскому мосту
В МГУ разгорелся скандал с исследованием реальности великанов
Стало известно, что грозит банкам за внезапное изменение условий кредита
Подруга Усольцевых раскрыла свою версию пропажи семьи в тайге
Россиянам рассказали, какую проблему помогла решить грантовая поддержка
Предприниматель оценила востребованность прямых рейсов в Японию
Mash узнал, сколько Лепсу нужно алкоголя перед концертом
В ГД ответили, почему срок обучения в школах не увеличат в ближайшее время
Адвокат оценил шансы Шабутдинова выйти по УДО
Аглаю Тарасову отправят в тюрьму? Решение суда, реакция Раппопорт
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября
Россия

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.