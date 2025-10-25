Лепс попал в больницу после неудачного концерта во Владивостоке Mash: Лепс был госпитализирован с отравлением после концерта во Владивостоке

Telegram-канал Mash сообщил, что певец Григорий Лепс был срочно госпитализирован с серьезным отравлением после концерта во Владивостоке 19 октября. По информации источника, артист отменил ближайшие выступления и находится под медицинским наблюдением.

В материале говорится, что состояние Лепса оценивается как тяжелое, поэтому выступления могут быть отменены как минимум до конца октября. Находившийся с ним медицинский персонал организовал лечение в закрытом режиме, отметили в канале. Концертные площадки подтвердили источнику отмену концертов артиста, сославшись на его плохое самочувствие.

Концерт Лепса во Владивостоке, на котором певец, по версии посетителей, появился пьяный, курил, спрашивал, есть ли у кого выпить, и матерился, возмутил зрителей. Половина зала ушла, не дождавшись окончания шоу, потому что артисту, помимо всего, «было тяжело петь». Теперь публика хочет вернуть деньги за билеты.

Ранее невеста Лепса Аврора Киба опровергла слухи о том, что выходит замуж за артиста из-за денег. Девушка обратила внимание на свою финансовую независимость, подчеркнув стабильное материальное положение до отношений с певцом.