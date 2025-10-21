Невеста Лепса отреагировала на слухи про брак из-за денег Киба опровергла слухи о браке по расчету с Лепсом

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба на премьере фильма «Алиса в Стране чудес» опровергла слухи о том, что выходит замуж за исполнителя из-за денег, передает корреспондент NEWS.ru. Она подчеркнула свою финансовую независимость, отметив стабильное материальное положение до и во время отношений с артистом.

Я знаю про себя, понимаете? У меня никогда не было проблем с деньгами. Что до Григория [Лепса. — NEWS.ru], что после Григория, что во время Григория, — сказала Киба.

Девушка выразила равнодушие к подобной критике, сравнив ее с бесполезным спором с «недалекими людьми». По словам Кибы, она не видит необходимости опровергать беспочвенные обвинения.

Ранее адвокат Александр Бенхин рассказал, что Авроре Кибе может грозить уголовное наказание из-за обвинений в проституции, высказанных в адрес телеведущей Виктории Бони. По его словам, все будет зависеть от того, по какому пути решит пойти пострадавшая сторона.

До этого Боня подала в суд на Кибу, которая обвинила телеведущую в занятии проституцией. Конфликт в Сети разгорелся после того, как бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» высказала критику в адрес финансового положения невесты Лепса. Она предположила, что брак Кибы с музыкантом был заключен с целью улучшить финансовое положение ее семьи.