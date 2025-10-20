Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 15:18

Адвокат ответил, что грозит невесте Лепса за обвинения Бони в проституции

Адвокат Бенхин: Кибе может грозить тюрьма за обвинения Бони в проституции

Аврора Киба и Григорий Лепс Аврора Киба и Григорий Лепс Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе может грозить уголовное наказание из-за обвинений в проституции, высказанных в адрес телеведущей Виктории Бони, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, все будет зависеть от того, по какому пути решит пойти пострадавшая сторона.

В конфликте Бони и Кибы есть два варианта развития событий. Если телеведущая замахнулась по-серьезному и хочет постараться возбудить уголовное дело части 1 пункта 1 статьи 128 УК РФ, то невесте Лепса может грозить наказание вплоть до условного, а то и реального срока. Это и большие штрафы, и уголовная статья, подразумевающая потом наличие судимости, — пояснил Бенхин.

Однако он отметил, что сценарий с уголовным преследованием является маловероятным. По мнению адвоката, более реальным выглядит гражданский иск о защите чести и достоинства. Он добавил, что невеста Лепса, скорее всего, отделается штрафом, но ей придется публично опровергнуть выдвинутые в адрес Бони обвинения.

Сценарий с уголовным наказанием за высказывание Кибы в адрес Бони, на мой взгляд, маловероятен. Если это гражданско-правовые отношения, то есть 152 статья Гражданского кодекса «Защита чести, достоинства и деловой репутации», то может идти речь о штрафе. То есть штрафы запрашивают всегда огромные, но реально суды присуждают десятки или сотни тысяч рублей. Но в таком случае невеста Лепса должна будет опровергнуть порочащие достоинство телеведущей сведения. То есть тогда морально Боня будет удовлетворена и может считать себя победителем в данном случае, — подытожил Бенхин.

Ранее стало известно, что Боня подала в суд на Кибу, которая обвинила телеведущую в занятии проституцией. Конфликт в Сети разгорелся после того, как бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» высказала критику в адрес финансового положения невесты Лепса. Она предположила, что брак Кибы с музыкантом был заключен с целью улучшить финансовое положение ее семьи.

Аврора Киба
Григорий Лепс
Виктория Боня
скандалы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэрия Гюмри объявила забастовку после задержания главы города
ИИ-рекламу «Золотого Граммофона» с российскими звездами разместили в Москве
Путин рассказал о курьезном случае на юбилее Михалкова
В Госдуме оценили инициативу РПЦ о праве голоса отца при аборте
Реанимация голубей подмосковными пожарными попала на видео
Названа возможная причина отказа Зеленского от вывода войск из регионов РФ
Подросток отомстила своему отчиму-насильнику спустя несколько лет
«Недоумение и зависть»: Сийярто описал реакцию ЕС на саммит Трампа и Путина
Блогеру хватило одной фразы для сравнения брачных отношений в России и США
Исследователи выяснили, какие машины чаще других пачкают птицы
В Музее нумизматики представили уникальную находку XVIII века
В СПЧ раскритиковали идею снизить возрастной порог за совершение диверсий
На Западе забили тревогу из-за слабости Европы
Врач рассказал, к чему может привести сдвиг графика
Мужчина выиграл в лотерею и проиграл семейное счастье
США стали получать намного меньше нефтепродуктов из Китая
BIM 2.0 и цифровые двойники: как выглядят умные стройки в регионах
Свирепые ветра и холод до -3? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Военэксперт назвал срок полного освобождения ДНР
Названы последствия возможной диверсии в Венгрии во время переговоров
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.