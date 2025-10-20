Адвокат ответил, что грозит невесте Лепса за обвинения Бони в проституции Адвокат Бенхин: Кибе может грозить тюрьма за обвинения Бони в проституции

Невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе может грозить уголовное наказание из-за обвинений в проституции, высказанных в адрес телеведущей Виктории Бони, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, все будет зависеть от того, по какому пути решит пойти пострадавшая сторона.

В конфликте Бони и Кибы есть два варианта развития событий. Если телеведущая замахнулась по-серьезному и хочет постараться возбудить уголовное дело части 1 пункта 1 статьи 128 УК РФ, то невесте Лепса может грозить наказание вплоть до условного, а то и реального срока. Это и большие штрафы, и уголовная статья, подразумевающая потом наличие судимости, — пояснил Бенхин.

Однако он отметил, что сценарий с уголовным преследованием является маловероятным. По мнению адвоката, более реальным выглядит гражданский иск о защите чести и достоинства. Он добавил, что невеста Лепса, скорее всего, отделается штрафом, но ей придется публично опровергнуть выдвинутые в адрес Бони обвинения.

Сценарий с уголовным наказанием за высказывание Кибы в адрес Бони, на мой взгляд, маловероятен. Если это гражданско-правовые отношения, то есть 152 статья Гражданского кодекса «Защита чести, достоинства и деловой репутации», то может идти речь о штрафе. То есть штрафы запрашивают всегда огромные, но реально суды присуждают десятки или сотни тысяч рублей. Но в таком случае невеста Лепса должна будет опровергнуть порочащие достоинство телеведущей сведения. То есть тогда морально Боня будет удовлетворена и может считать себя победителем в данном случае, — подытожил Бенхин.

Ранее стало известно, что Боня подала в суд на Кибу, которая обвинила телеведущую в занятии проституцией. Конфликт в Сети разгорелся после того, как бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» высказала критику в адрес финансового положения невесты Лепса. Она предположила, что брак Кибы с музыкантом был заключен с целью улучшить финансовое положение ее семьи.