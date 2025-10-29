Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 14:04

«Буду трепать нервы»: Лепс вышел на связь после слухов о госпитализации

Лепс выступил в Казани после новостей о госпитализации

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Певец Григорий Лепс во время выступления на концерте в Казани заявил, что еще «долго будет трепать нервы» поклонникам. Так он отреагировал на новости об ухудшении своего здоровья и госпитализации, передает Telegram-канал «НеМалахов».

Тем не менее слухи о моей смерти сильно преувеличены! Я еще долго буду трепать вам нервы, — сказал Лепс.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Лепс был срочно госпитализирован с серьезным отравлением после концерта во Владивостоке 19 октября. По информации источника, артист отменял ближайшие выступления и находился под медицинским наблюдением.

Концерт Лепса во Владивостоке, на котором певец, по версии посетителей, появился пьяным, курил, спрашивал, есть ли у кого выпить, и матерился, возмутил зрителей. Половина зала ушла, не дождавшись окончания шоу, потому что артисту, помимо всего, «было тяжело петь». Теперь публика хочет вернуть деньги за билеты.

До этого певец рассказал, что в отношениях с 19-летней невестой Авророй Кибой он проявляет больше романтичности. Молодая избранница, по словам артиста, в свою очередь достаточно терпелива «до определенного момента».

Григорий Лепс
певцы
здоровье
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-менеджер рассказала, как адаптироваться к работе с молодым начальником
Огромная собака разодрала лицо и откусила пальцы женщине
«Возможность будет»: Путин рассказал, о ком нужно позаботиться Киеву
Якубович рассказал правду о «романе» с коллегой на «Поле чудес»
Путин приехал в военный госпиталь с иконами-подарками от бойцов СВО
В Копейск увеличилось число жертв взрыва на предприятии
Представитель Газманова ответил на слухи о проблемах со здоровьем у артиста
Депутат оценил возможный запрет на платные места в вузах
Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами
Натравил ведьму на насильника: на Кубани мужчина мстит за свою сожительницу
Названо условие, при котором Усольцевых объявят в международный розыск
Биофизик раскрыл значение фаз сна для качественного отдыха
Под Магаданом горит Недоразумение
Танкер с российской нефтью совершил странный маневр на пути в Индию
РЖД поменяли правила покупки билетов в плацкарт онлайн
Омбудсмен оценил новые правила регулирования платных мест в вузах
«Нас беспокоит»: Путин рассказал об опасности для журналистов в зоне СВО
Бегут за границу и гибнут сотнями: как украинцы спасаются от ТЦК и фронта
Названа дата прощания с актером Романом Поповым
В Ленобласти исчезла молодая девушка при загадочных обстоятельствах
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.