«Буду трепать нервы»: Лепс вышел на связь после слухов о госпитализации

Певец Григорий Лепс во время выступления на концерте в Казани заявил, что еще «долго будет трепать нервы» поклонникам. Так он отреагировал на новости об ухудшении своего здоровья и госпитализации, передает Telegram-канал «НеМалахов».

Тем не менее слухи о моей смерти сильно преувеличены! Я еще долго буду трепать вам нервы, — сказал Лепс.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Лепс был срочно госпитализирован с серьезным отравлением после концерта во Владивостоке 19 октября. По информации источника, артист отменял ближайшие выступления и находился под медицинским наблюдением.

Концерт Лепса во Владивостоке, на котором певец, по версии посетителей, появился пьяным, курил, спрашивал, есть ли у кого выпить, и матерился, возмутил зрителей. Половина зала ушла, не дождавшись окончания шоу, потому что артисту, помимо всего, «было тяжело петь». Теперь публика хочет вернуть деньги за билеты.

