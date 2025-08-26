Лепс рассказал подробности об отношениях с молодой невестой Певец Лепс признался, что в паре со своей невестой он более романтичен

Певец Григорий Лепс рассказал в беседе с «Радио 1», что в отношениях с 19-летней невестой Авророй Кибой он проявляет больше романтичности. Молодая избранница, по словам артиста, в свою очередь достаточно терпелива, однако до определенного момента.

Чаще обижается Аврора, есть за какие моменты, — уточнил Лепс.

Он также рассказал, что его спутница требует больше внимания к себе и денег. Артист вспомнил, что первым в паре признался в чувствах и поцеловал возлюбленную. При этом Лепс не смог оценить, насколько в их паре хорошо знают друг друга.

