В Telegram появилась новая возможность для российских пользователей Telegram добавил возможность входа в аккаунт по электронной почте для россиян

Telegram запустил функцию подтверждения аккаунта через электронную почту для некоторых российских пользователей, передает РИА Новости. Она появилась в разделе «Конфиденциальность».

Пользователь теперь может авторизоваться в своем аккаунте с другого устройства. Для этого необходимо подтвердить свой адрес электронной почты и ввести полученный код. Эта функция доступна как на iOS и Android, так и в приложении для ПК. Раньше доступ к аккаунту мессенджера предоставлялся только через QR-код или номер телефона.

Ранее сообщалось, что в России были введены ограничения на регистрацию пользователей в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Российские операторы связи получили указание от вышестоящих органов прекратить отправку СМС-сообщений и звонков с кодами авторизации для новых клиентов. Некоторые операторы уже начали выполнять это требование, но не все.

До этого IT-эксперт Денис Кусков заявил, что у Роскомнадзора есть основания для блокировки Telegram и WhatsApp из-за нежелания компаний открывать офисы в России, как того требует закон о приземлении с 2021 года. Однако, по его словам, пока рано говорить о полном ограничении их работы. Кусков отметил, что блокировка прежде всего затронет бизнесменов, использующих эти платформы.