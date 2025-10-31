Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 16:33

Эксперт объяснил, могут ли заблокировать Telegram и WhatsApp в России

IT-эксперт Кусков: в России есть основания для блокировки Telegram и WhatsApp

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

У Роскомнадзора есть причины заблокировать Telegram и WhatsApp, заявил в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Денис Кусков. По его словам, одна из причин этого в том, что компании не открывают офисы в России. При этом специалист отметил, что говорить о полном ограничении мессенджеров пока рано.

Сложно сказать, заблокируют ли мессенджеры в России. Когда в них заблокировали звонки, сказали, что делают это для борьбы с мошенниками. Кроме того, в текущей ситуации крайне маловероятно, что Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru) или Telegram откроют представительства в нашей стране. А по закону о приземлении с 2021 года крупные IT-компании должны это делать. Поэтому у Роскомнадзора есть причины ограничить их работу полностью, — прокомментировал Кусков.

По его словам, в первую очередь блокировка отразится на людях, которые ведут бизнес в мессенджерах. Аудитория WhatsApp в России — около 100 млн человек, Telegram — 96 млн, напомнил он.

Ранее сообщалось, что в России вводят ограничения на регистрацию новых пользователей в Telegram и WhatsApp. Российские операторы связи получили требования от вышестоящих органов прекратить отправку СМС-сообщений и звонков с кодами авторизации новым клиентам.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов рассказал, что это является мягкой формой принуждения к соблюдению действующего законодательства РФ.

мессенджеры
Telegram
WhatsApp
Россия
ограничения
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Таможенники сообщили об исполнении указа Путина у границы с Казахстаном
Назван способ заставить россиян активнее покупать квадратные метры
«Оставил след в истории»: Жемчужная высказалась смерти режиссера Бежанова
У представителя приматов обнаружили способность рационально мыслить
Лукашенко сообщил о замене ядерного арсенала в Белоруссии
В СК объяснили противоречивые показания сына Усольцевых
Появились кадры ликвидации важного для логистики ВСУ моста
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
Автоэксперт придумал, как поддержать аккуратных водителей
Шумахера предупредили о рисках участия в серии гонок IndyCar
Во Владимире ликвидируют неразорвавшиеся снаряды после атаки БПЛА
Умерла одна из первых в США руководителей духового оркестра
Ушел из жизни британский актер-инвалид
«Моська лает на слона»: депутат об угрозах Зеленского в адрес Путина
Платформа здравомыслящих политиков может появиться в ЕС
Россиянам объяснили, когда банк может изменить условия по кредиту
Mash: ореховый бизнес отца Егора Крида задолжал за «коммуналку»
Эксперт объяснил, могут ли заблокировать Telegram и WhatsApp в России
Физик предупредил, что из-за ИИ масса людей станут невостребованными
«Общался с алкоголиками и бомжами»: вдова Балабанова о его поисках правды
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября
Россия

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.