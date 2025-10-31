Эксперт объяснил, могут ли заблокировать Telegram и WhatsApp в России IT-эксперт Кусков: в России есть основания для блокировки Telegram и WhatsApp

У Роскомнадзора есть причины заблокировать Telegram и WhatsApp, заявил в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Денис Кусков. По его словам, одна из причин этого в том, что компании не открывают офисы в России. При этом специалист отметил, что говорить о полном ограничении мессенджеров пока рано.

Сложно сказать, заблокируют ли мессенджеры в России. Когда в них заблокировали звонки, сказали, что делают это для борьбы с мошенниками. Кроме того, в текущей ситуации крайне маловероятно, что Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru) или Telegram откроют представительства в нашей стране. А по закону о приземлении с 2021 года крупные IT-компании должны это делать. Поэтому у Роскомнадзора есть причины ограничить их работу полностью, — прокомментировал Кусков.

По его словам, в первую очередь блокировка отразится на людях, которые ведут бизнес в мессенджерах. Аудитория WhatsApp в России — около 100 млн человек, Telegram — 96 млн, напомнил он.

Ранее сообщалось, что в России вводят ограничения на регистрацию новых пользователей в Telegram и WhatsApp. Российские операторы связи получили требования от вышестоящих органов прекратить отправку СМС-сообщений и звонков с кодами авторизации новым клиентам.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов рассказал, что это является мягкой формой принуждения к соблюдению действующего законодательства РФ.