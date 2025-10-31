Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 21:35

Россияне из Болгарии рассказали, зачем Пугачева купила там шикарный дом

MK.RU: Пугачева купила дом в Болгарии ради обеспеченной пенсии

Певица Алла Пугачева Певица Алла Пугачева Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Певица Алла Пугачева купила роскошный дом в элитном районе Болгарии, чтобы спокойно устроиться на пенсии, заявил MK.RU проживающий в Бургасе россиянин. По его словам, от пенсионеров не требуют сдачи языкового экзамена при оформлении ВНЖ, а супруги получают автоматическое право на проживание.

Многие пенсионеры переезжают в Болгарию — едут из России, Израиля, Германии. В этой стране можно получить вид на жительство по программе «обеспеченный пенсионер». У Пугачевой пенсия хорошая, она спокойно подходит под эту категорию, — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, предполагаемый дом Примадонны находится на южном склоне Витоши — болгарском аналоге Рублевки. До центра Софии от него можно добраться за 20 минут. В округе есть хорошие школы, хоть район и расположен вдали от побережья, добавил россиянин.

Ранее Mash сообщил, что Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) купили виллу в Болгарии за €530 тыс. (около 50 млн рублей). Авторы утверждали, что звездная пара планирует переезд в европейскую страну.

Алла Пугачева
Болгария
виллы
пенсии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банки молча меняют условия по кредитам: это законно? Как защитить себя
Украина ввела новые санкции против компаний из трех стран
Арестованную за госизмену из Орла проверят на вменяемость в Москве
Звезда шоу «Голос» скончалась от серьезных травм после ДТП
В Москве за день выпало ведро дождевой воды на квадратный метр
CAS принял сторону российских саночников в вопросе допуска к турнирам
Набиуллина развеяла миф о спаде в экономике: зарплаты и цены в 2026-м
В Telegram появилась новая возможность для российских пользователей
Пассажирка скончалась при падении на станции в петербургском метро
В одной из стран СНГ задумались о выходе из организации
«Сам жду»: Лепс о свадьбе с Авророй Кибой
Трамп отказал Орбану в исключении Венгрии из санкций против нефти России
Беспилотник «Посейдон» назвали символом российской мощи и превосходства
Россияне из Болгарии рассказали, зачем Пугачева купила там шикарный дом
Лепс озвучил райдер на фоне скандальных слухов о четырех литрах алкоголя
Обезглавленная мигрантка и четыре трупа на мосту: главные ЧП дня
Турист приехал в одну из самых опасных стран мира и умер спустя сутки
Лукашенко заявил, что «послал» США после требования извиниться перед Литвой
В российском регионе рождаемость превысила средний показатель по стране
Лепс пообещал поднять цены на билеты после скандала во Владивостоке
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.