Россияне из Болгарии рассказали, зачем Пугачева купила там шикарный дом MK.RU: Пугачева купила дом в Болгарии ради обеспеченной пенсии

Певица Алла Пугачева купила роскошный дом в элитном районе Болгарии, чтобы спокойно устроиться на пенсии, заявил MK.RU проживающий в Бургасе россиянин. По его словам, от пенсионеров не требуют сдачи языкового экзамена при оформлении ВНЖ, а супруги получают автоматическое право на проживание.

Многие пенсионеры переезжают в Болгарию — едут из России, Израиля, Германии. В этой стране можно получить вид на жительство по программе «обеспеченный пенсионер». У Пугачевой пенсия хорошая, она спокойно подходит под эту категорию, — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, предполагаемый дом Примадонны находится на южном склоне Витоши — болгарском аналоге Рублевки. До центра Софии от него можно добраться за 20 минут. В округе есть хорошие школы, хоть район и расположен вдали от побережья, добавил россиянин.

Ранее Mash сообщил, что Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) купили виллу в Болгарии за €530 тыс. (около 50 млн рублей). Авторы утверждали, что звездная пара планирует переезд в европейскую страну.