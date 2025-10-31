В Москве за день выпало ведро дождевой воды на квадратный метр

За пятницу в Москве выпало значительное количество осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он отметил, что на один квадратный метр московских улиц пришлось «ведро дождевой воды».

По словам эксперта, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 9 мм осадков, тогда как на Балчуге и в Бутово выпало по 10 мм дождя. При этом месячная норма осадков составляет 70 мм. В Подмосковье наибольшее количество осадков зафиксировано в Михайловском, Серпухове и Кашире — 12 мм, а также в Наро-Фоминске и Мелихово — 13 мм.

Ранее в некоторых районах Москвы были зафиксированы ночные заморозки. По данным Тишковца, на главной метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха опустилась до +1,3 градуса, а в Бутово температура опустилась до -1 градуса. Также зафиксировано понижение температуры в Электростали до 0,8 градуса.

До этого Гидрометцентр Москвы рассказал, что начиная с 1 ноября в Москве ожидается повышение температуры. Днем к 4 ноября, ко Дню народного единства, столбик термометра поднимется до +9 градусов. При этом пройдет небольшой дождь. Ночью температура не опустится ниже +7 градусов.