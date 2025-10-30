Жара в День народного единства 4 ноября: сколько градусов будет в Москве

Синоптики прогнозируют новое потепление в Москве в начале ноября. Сколько будет градусов в День народного единства, когда уже похолодает в Центральной России?

Какая погода пришла в Москву к 30 октября

Метеоролог Михаил Леус сообщил, что атмосферное давление в Москве возвращается к норме: влияние оказывает гребень южного антициклона.

«Однако, хотя давление будет расти до климатической нормы, облаков в небе по-прежнему будет много, и местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха — +6–8 градусов, по области — +4–9. Атмосферное давление будет расти. В пятницу временами дожди, местами ливни, ночью — +4–6, днем — +5–7 градусов», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» в своем Telegram-канале.

Специалисты Foreca прогнозируют, что днем 31 октября в Москве выпадет до 12 мм осадков.

Что будет с погодой в Москве в выходные, чего ждать на новой неделе

Гидрометцентр Москвы прогнозирует рост температуры в Москве начиная с 1 ноября. К Дню народного единства 4 ноября в столице ожидается до +9 градусов при небольшом дожде. Температура ночью не опустится ниже +7 градусов.

Foreca прогнозирует, что с 1 ноября в Москве будет преимущественно без осадков. Дожди ожидаются только в ночь на 4 ноября, День народного единства (до 4,2 мм осадков).

Долгосрочный прогноз «Метеоновостей» предполагает новую оттепель в Москве в выходные 8–10 ноября. Температура воздуха достигнет +9 градусов. Заморозков и снега в столице не ожидается, по крайней мере до середины ноября.

«Вот вам и ноябрьская жара!» — комментируют прогноз пользователи Сети.

Сколько будет градусов в Санкт-Петербурге в выходные

Леус пишет в своем Telegram-канале, что Санкт-Петербург оказался на северной периферии антициклона.

«Антициклон с юга поспособствует появлению в облаках неустойчивых прояснений и на короткое время понизит вероятность дождей. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, по области кратковременные дожди местами еще пройдут. Температура воздуха — +7–9 градусов, в Ленинградской области — +4–9. Атмосферное давление будет меняться мало. В пятницу небольшие дожди, ночью — +5–7, днем — +6–8 градусов», — сообщил синоптик.

На новой неделе Петербург также ждет новая оттепель. После Дня народного единства температура вырастет до +11 градусов. Накануне праздника ожидаются дожди, около 10,4 мм за сутки.

Долгосрочный прогноз «Метеоновостей» также обещает Петербургу новую оттепель с 7 по 9 ноября, воздух прогреется до +10 градусов. После этого ожидается резкое похолодание, однако заморозков не будет, по крайней мере до середины месяца.

