В некоторых районах Москвы зафиксировали ночные заморозки Тишковец: в Бутово ночная температура воздуха опустилась до минус одного градуса

В некоторых районах Москвы были зафиксированы ночные заморозки, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В частности, по его словам, в Бутово температура опустилась до минус одного градуса.

В Москве ночью на главной метеостанции, ВДНХ, минимальная температура воздуха понизилась до плюс 1,3, <…> в Бутово зафиксированы заморозки до минус одного градуса, — сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что заморозки были и в Московской области. Так, в Электростали столбики термометра опустились до 0,8 градуса. Тишковец добавил, что из-за грядущего потепления до конца недели заморозков не ожидается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в России переходит в зимний режим. Он пояснил, что больше ни в одном регионе не будет комфортных температур.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в конце текущей недели в Москве возможно появление солнца. Синоптик отметил, что дожди в регионе будут идти до пятницы, 17 октября.