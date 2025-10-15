Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 05:26

Синоптик рассказал, будет ли еще тепло в России

Вильфанд: погода в России переходит в зимний режим

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Погода в России переходит в зимний режим, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, больше ни в одном регионе не будет комфортных температур.

Сейчас уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно. Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16–18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме, — отметил Вильфанд.

Он добавил, что лишь жители Приморского края до недавнего времени могли наслаждаться погодой в 15–18 градусов тепла. Однако скоро и там ситуация изменится.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет холоднее, чем в прошлом году, в среднем температура воздуха в январе и феврале будет значительно ниже. При этом пока нельзя сказать, будет ли зима ранней или поздней.

До этого Вильфанд рассказал, что в Москве до конца года прогнозируется увеличение числа резких изменений погоды и это негативный фактор. Синоптик обратил внимание, что в первые 22 дня сентября стояла теплая погода, но затем резко похолодало, и начался отопительный сезон — на 10 дней раньше обычного.

погода
Россия
синоптики
зима
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском аэропорту ввели ограничительные меры
Марочко рассказал об успехах ВС России в ДНР
Названы опасные инфекции, обладающие устойчивостью к антибиотикам
Бойцы расчищают путь на Купянск: успехи ВС РФ к утру 15 октября
Аэропорт Якутска продолжил работу после инцидента с самолетом Ил-96
Что значит школа во сне: важные подсказки и трактовки для вас
На Западе выяснили, кого Трамп может вербовать в союзники
В российском городе в небе пропали самолеты
Названы серьезные причины чрезмерной линьки у домашних животных
В США назвали красную линию встречи Трампа с Зеленским
Ночной массированный налет дронов ВСУ на Россию завершился полным провалом
Женщина три месяца жила с мертвым соседом без головы
К чему снится крыса: тайные сигналы вашего подсознания
Семь стран НАТО готовят новую помощь для Украины
В Мордовии предупредили об опасности с воздуха
Синоптик рассказал, будет ли еще тепло в России
В России нашли способ культивировать образ священников в кино
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 октября
В Госдуме заявили об изменениях для пенсионеров до конца 2025 года
Трамп восхитился звуком полицейских сирен
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.