Синоптик рассказал, будет ли еще тепло в России Вильфанд: погода в России переходит в зимний режим

Погода в России переходит в зимний режим, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, больше ни в одном регионе не будет комфортных температур.

Сейчас уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно. Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16–18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме, — отметил Вильфанд.

Он добавил, что лишь жители Приморского края до недавнего времени могли наслаждаться погодой в 15–18 градусов тепла. Однако скоро и там ситуация изменится.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет холоднее, чем в прошлом году, в среднем температура воздуха в январе и феврале будет значительно ниже. При этом пока нельзя сказать, будет ли зима ранней или поздней.

До этого Вильфанд рассказал, что в Москве до конца года прогнозируется увеличение числа резких изменений погоды и это негативный фактор. Синоптик обратил внимание, что в первые 22 дня сентября стояла теплая погода, но затем резко похолодало, и начался отопительный сезон — на 10 дней раньше обычного.